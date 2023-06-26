L'AUTOMOBILE CHE È ESPLOSA VENERDÌ SULLA TANGENZIALE DI NAPOLI ERA UN PROTOTIPO DI AUTO IBRIDA CREATO DA UN CENTRO DI RICERCA, DUE FERITI GRAVI
L'istituto di ricerche sulla combustione del Cnr di Napoli avvia una indagine interna sull'incidente avvenuto due giorni fa sulla tangenziale di Napoli, quando una vettura-prototipo su cui viaggiavano una ricercatrice dell'istituto e un giovane laureando è esplosa, provocando ustioni gravissime ad entrambi i passeggeri ora ricoverati con prognosi riservata.
Il direttore dell'istituto, Riccardo Chirone, annuncia l'avvio dell'indagine e sottolinea come da parte del Cnr ci sia la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti.
La vettura esplosa, una Volkswagen Polo, è - spiega Chirone - "un prototipo affidato all'università di Salerno per un progetto di ricerca europeo sulla ibridizzazione dei motori di cui il Cnr non è partner.
Le prove vengono fatte anche su strada".
Le gravi condizioni dei due feriti - la ricercatrice Maria Vittoria Prati, 66 anni, e lo studente Fulvio Filace di 25 - non hanno ancora permesso agli investigatori della polizia stradale di raccogliere le loro testimonianze. Sulla base dei primi rilievi si ritiene che a causare la deflagrazione, mentre l'auto si trovava sulla tangenziale di Napoli in direzione Pozzuoli, siano state delle bombole a bordo dell'auto, dal contenuto ancora non definito. Altro elemento da chiarire sarà la natura dell'innesco: le ipotesi vanno dal caldo a una scintilla, viene esclusa una collisione perché dalle immagini delle telecamere sulla tangenziale non si vede alcun urto della Polo con altri veicoli né contro il guardrail.