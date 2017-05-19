L’autosalone come copertura per nascondere la droga da piazzare sul mercato calatino: Titolare in manette.
Operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Caltagirone. Stamattina, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa gli uomini del Nucleo Operativo hanno fatto irruzione in una rivendita di autovetture, ubicata nel centro di Caltagirone laddove, all’interno di un locale adibito a magazzino, hanno scovato:
Uno scatolone contenente 24 panetti di “hashish”, del peso di circa 2,5 Kg, 580 grammi di “marijuana”, nonché un bilancino di precisione. Contestualmente, un’altra squadra operativa accedeva nell’abitazione del titolare dell’autosalone luogo in cui sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro 46.000 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di compravendita della droga.
La droga sequestrata, opportunamente lavorata ed immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare una cifra molto vicina ai 50.000 euro.
L’arrestato, un 34enne del luogo, è stato associato al carcere di Caltagirone dove risponderà all’Autorità Giudiziaria di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.