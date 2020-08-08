LAVAVETRI ‘MOLESTO’ IN VIA VINCENZO GIUFFRIDA AGGREDISCE I POLIZIOTTI DURANTE UN CONTROLLO
Intorno alle 13 di ieri, l'equipaggio di una Volante è intervenuto presso l'incrocio semaforico di via Vincenzo Giuffrida dove numerosi cittadini avevano segnalato, sulla linea di emergenza 112, la presenza di alcuni lavavetri che importunavano gli automobilisti in transito.
08 agosto 2020 19:00
Intorno alle 13 di ieri, l’equipaggio di una Volante è intervenuto presso l’incrocio semaforico di via Vincenzo Giuffrida
Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato i soggetti ivi presenti, tra cui il nigeriano MONDAY Osewmwgie, cl. 97, il quale, però, ha reagito in modo violento al controllo, aggredendo i poliziotti i quali, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarlo. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Per l’uomo, il P.M. di turno ha disposto che venisse trattenuto presso le Camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.