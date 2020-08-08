Intorno alle 13 di ieri, l’equipaggio di una Volante è intervenuto presso l’incrocio semaforico di via Vincenzo Giuffrida dove numerosi cittadini avevano segnalato, sulla linea di emergenza 112, la pr...

LAVAVETRI ‘MOLESTO’ IN VIA VINCENZO GIUFFRIDA AGGREDISCE I POLIZIOTTI DURANTE UN CONTROLLO

dove numerosi cittadini avevano segnalato, sulla linea di emergenza 112, la presenza di alcuni individui di nazionalità straniera molesti i quali pretendevano a ogni costo di lavare i vetri delle autovetture in transito.Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato i soggetti ivi presenti, tra cui il nigeriano MONDAY Osewmwgie, cl. 97, il quale, però, ha reagito in modo violento al controllo, aggredendo i poliziotti i quali, dopo una breve colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarlo. L’uomo è stato condotto presso gli uffici della Questura in stato di arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.Per l’uomo, il P.M. di turno ha disposto che venisse trattenuto presso le Camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.