I LAVORATORI DELLA QÈ, DOMANI MANIFESTAZIONE A CATANIA
A cura di Redazione
09 marzo 2017 13:15
Non si arrendano i dipendenti della Qè
Nuova iniziativa di protesta degli ex lavoratori che si ritroveranno domani mattina alle 9:30 in piazza Università a Catania, per chiedere, ancora una volta alle committenti, Transcom, Inps, Enel, Wind e Sky, di non gettare via le competenze acquisite dagli operatori