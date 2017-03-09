95047

I LAVORATORI DELLA QÈ, DOMANI MANIFESTAZIONE A CATANIA

Non si arrendano i dipendenti della QèNuova iniziativa di protesta degli ex lavoratori che si ritroveranno domani mattina alle 9:30 in piazza Università a Catania, per chiedere, ancora una volta alle...

09 marzo 2017 13:15
Cronaca
Non si arrendano i dipendenti della Qè

Nuova iniziativa di protesta degli ex lavoratori che si ritroveranno domani mattina alle 9:30 in piazza Università a Catania, per chiedere, ancora una volta alle committenti, Transcom, Inps, Enel, Wind e Sky, di non gettare via le competenze acquisite dagli operatori

