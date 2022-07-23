LAVORATORI DELL'EUROSPIN IN PROTESTA, GIOVEDÌ SIT-IN AL PUNTO VENDITA DI TREMESTIERI

Èstata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs Uil di Catania per il 28 luglio una giornata di sciopero per i lavoratori dei punti vendita catanesi Eurospin. Nella stessa giornata si terr...

Èstata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs Uil di Catania per il 28 luglio una giornata di sciopero per i lavoratori dei punti vendita catanesi Eurospin. Nella stessa giornata si terrà anche un sit in di fronte il negozio di via Monte Lauro 1, a Tremestieri, dalle 9 alle 13.30. “Da mesi cerchiamo responsabilmente di creare delle relazioni sindacali per garantire una vivibilità nei punti vendita per le lavoratrici e lavoratori di Eurospin - dice Davide Foti, segretario generale Filcams Cgil di Catania e Giuseppe Grillo, responsabile Filcams Cgil Eurospin -, ma non abbiamo mai ricevuto un segnale concreto da parte dell'azienda che ancora obbliga il personale alla pulizia dei reparti e dei servizi igienici, dei posteggi, a turnazioni stressanti e a carichi di lavoro oltre la normalità".

"La soglia di sopportazione è arrivata al massimo - prosegue Foti - e non si riesce a creare un giusto equilibrio tra vite e occupazione, con domenica e festivi dedicati al lavoro. Non accetteremo finte promesse: l'azienda che pubblicamente si presenta ai clienti con una comunicazione accattivante, ora è chiamata a rispettare i propri lavoratori e a creare modelli organizzativi diversi, più a misura umana e lontani dalla logica del servilismo".