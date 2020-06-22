LAVORI AL PONTE SCALILLI SULLA SS284. LUNGHE CODE
Disagi alla circolazione, causa dei lavori in corso sulla SS284 nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia per la messa in sicurezza del ponte Scalilli.Un tratto di carreggiata è temporaneamente...
A cura di Redazione
22 giugno 2020 07:51
Disagi alla circolazione, causa dei lavori in corso sulla SS284 nel tratto tra Paternò e Santa Maria di Licodia per la messa in sicurezza del ponte Scalilli.
Un tratto di carreggiata è temporaneamente chiusa al traffico per permettere agli operai di lavorare in sicurezza , il flusso veicolare è alternato con un semaforo.
Si segnalano forte rallentamenti in entrambi sensi di marcia