LAVORI E INCIDENTE SULLA SS121 - CODE E RALLENTAMENTI
A cura di Redazione
25 settembre 2020 12:47
Continuano i lavori ed i disagi sulla ss121 per lavori di sistemazione e messa in sicurezza della ss121.
La lunga coda inizia nei pressi dello svincolo Misterbianco/motta, che si ripercuotano fino allo svincolo Piano Tavola in direzione Paternò, la fila è provocata dal cantiere allestito sulla carreggiata, con la relativa chiusura di una corsia
Da registrare pure un tamponamento che ha coinvolto un autovettura ed un camion, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone