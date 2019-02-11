LAVORI IN NOTTURNA SU RAMPE TANGENZIALE DI CATANIA, DA STASERA FINO AL 21 FEBBRAIO

Cominceranno stasera i lavori di pavimentazione delle rampe dello svincolo San Gregorio, connessione tra la Tangenziale Ovest di Catania e l’asse di circolazione urbana A18.Gli interventi, che prevedo...

Cominceranno stasera i lavori di pavimentazione delle rampe dello svincolo San Gregorio, connessione tra la Tangenziale Ovest di Catania e l’asse di circolazione urbana A18.

Gli interventi, che prevedono la chiusura al traffico delle rampe, saranno eseguiti in fascia oraria compresa tra le 22 e le 5:30, ogni notte fino al 21 febbraio, ad esclusione delle notti tra domenica e lunedì.

Il transito sarà deviato su percorsi alternativi.

Lo rende noto l'Anas, società del gruppo Fs italiane, che raccomanda prudenza nella guida