Lavori lungo la strada "Scalilli", Di Caro: "Oggi vediamo il risultato di un lungo percorso"

L'ex consigliere comunale di Ragalna racconta il percorso amministrativo avviato nel 2021 e ringrazia le istituzioni che, a suo dire, hanno contribuito alla realizzazione dell'opera.

PATERNÒ – I lavori di riqualificazione degli Scalilli sono ormai in fase di completamento. A ripercorrere il lungo iter che ha portato alla realizzazione dell'intervento è Salvo Di Caro, ex consigliere comunale di Ragalna, che in un video pubblicato sui social ha voluto ricostruire le principali tappe amministrative dell'opera.

«Qualcosa di bello lo possiamo vedere alle nostre spalle», afferma Di Caro all'inizio del video, riferendosi ai lavori ormai quasi ultimati.

Secondo la ricostruzione fornita dall'ex consigliere, tutto ebbe inizio nel giugno del 2021, quando Antonio Moschetto lo invitò a interessarsi alle condizioni dell'arteria. Di Caro racconta di aver quindi incontrato l'allora assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, illustrandogli la situazione.

Da quell'incontro, sempre secondo quanto riferito da Di Caro, prese avvio l'iter amministrativo. Il giorno successivo la Regione Siciliana inviò il funzionario Alberto Pistorio, accompagnato da Francesco Rinina, per effettuare i sopralluoghi e avviare le procedure tecniche.

Successivamente il Comune di Paternò predispose il progetto esecutivo cantierabile, consentendo l'avvio della procedura che portò al finanziamento regionale dell'opera. Nel corso degli anni il progetto è stato aggiornato al nuovo prezziario regionale, facendo passare il finanziamento da circa 350 mila euro a circa 450 mila euro.

Di Caro ricorda anche i successivi passaggi amministrativi, tra cui la variazione di bilancio, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), la gara d'appalto – inizialmente andata deserta – e il successivo affidamento dei lavori, oltre alle verifiche previste dalla normativa per il subappalto.

Nel suo intervento sottolinea di aver seguito nel tempo l'evoluzione dell'iter confrontandosi con gli uffici regionali e comunali per monitorarne l'avanzamento.

Nel messaggio pubblicato sui social, Di Caro ringrazia le persone e le istituzioni che, a suo dire, hanno contribuito al percorso amministrativo, citando tra gli altri Marco Falcone, Gaetano Galvagno, l'ex sindaco di Paternò Nino Naso, gli ex amministratori Luigi Gulisano e Ignazio Mannino, Alfio Virgolini, Francesco Rinina, Michele Russo e la deputazione regionale e nazionale.

«La politica non si misura dagli slogan, ma dalla capacità di affrontare i problemi con serietà e di dare risposte concrete ai cittadini», scrive Di Caro nel post che accompagna il video.

Con i lavori ormai prossimi alla conclusione, gli Scalilli si preparano così a restituire alla città un'arteria rinnovata dopo un percorso amministrativo durato diversi anni.