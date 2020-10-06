LAVORI PONTE GRACI LUNGHE CODE IN ENTRAMBI LE DIREZIONI SULLA SS121
A cura di Redazione
06 ottobre 2020 10:11
Proseguano i lavori sulla ss121 nei pressi del ponte graci e continuano i disagi per gli automobilisti
Si registrano infatti forte rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso,in entrambi sensi di marcia.
I rallentamenti in direzione Catania iniziano nei pressi dello svincolo Piano tavola, nel senso opposto si registrano i primi rallentamenti nei pressi dello svincolo Misterbianco Centro