LAVORI SS121. USCITA OBBLIGATORIA MISTERBIANCO DISAGI E TRAFFICO CONGESTIONATO

Nella serata di oggi, 22 Maggio 2024, traffico particolarmente congestionato nelle vicinanze dello svincolo di Misterbianco, in direzione di Adrano e nello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Questo ha avuto impatti significativi anche sulle strade circostanti.

Nonostante non siano stati segnalati incidenti, la causa principale di questo intenso flusso di veicoli è attribuibile alla chiusura della superstrada in direzione Paternò, con l'obbligo di uscita nello svincolo di Misterbianco e dell'uscita obbligatoria Valcorrente in direzione Catania.

Questa misura è stata adottata a seguito dei lavori in corso sulla ss121