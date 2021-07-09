LAVORI SULLA SS121, CODE DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
09 luglio 2021 08:53
Proseguono pure per la giornata odierna, 10 Luglio 2021, i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’Anas nei pressi dello svincolo Sieli/Misterbianco in direzione Catania.
Le code sono abbastanza lunghe , iniziano nei pressi dello svincolo Belpasso Zona Industriale, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO