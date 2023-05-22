95047

LAVORI SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 22 Maggio 2023 la superstrada ss121.Si tratta di lavori per la sistemazi...

A cura di Redazione Redazione
22 maggio 2023 09:06
LAVORI SULLA SS121, CODE DIREZIONE PATERNÒ -
News
Condividi

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 22 Maggio 2023 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori per la sistemazione del guardrail e della messa in sicurezza del tratto stradale ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Piano Tavola e lo svincolo Valcorrente sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047