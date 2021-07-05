LAVORI SULLA SS121 , CODE E DISAGI IN DIREZIONE CATANIA
Proseguono per la giornata odierna, 07 Luglio 2021, i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell'Anas nei pressi dello svincolo iano Tavola in direzione Catania.
Le code sono abbastanza lunghe , in direzione Paternò iniziano nei pressi dello svincolo Belpasso Zona Industriale, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
