LAVORI SULLA SS121 , CODE E DISAGI IN DIREZIONE CATANIA

Proseguono  per la giornata odierna, 07 Luglio 2021,  i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per co...

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2021 17:46
News
Proseguono  per la giornata odierna, 07 Luglio 2021,  i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.

Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell'Anas nei pressi dello svincolo iano Tavola in direzione Catania.

Le code sono abbastanza lunghe , in direzione Paternò iniziano nei pressi dello svincolo Belpasso Zona Industriale, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

 

 

