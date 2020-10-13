LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ, RALLENTAMENTI
COMUNICAZIONEFortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.Continuano i lavori sulla ss121 e si segnalano disagi e code sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiu...
A cura di Redazione
13 ottobre 2020 11:37
COMUNICAZIONE
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.
Continuano i lavori sulla ss121 e si segnalano disagi e code sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Paternò
I lavori sono nei pressi dello svincolo Misterbianco/centro ma la coda inizia circa 1 km prima
LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ, RALLENTAMENTI