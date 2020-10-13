95047

LAVORI SULLA SS121 IN DIREZIONE PATERNÒ, RALLENTAMENTI

COMUNICAZIONEFortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.Continuano i lavori sulla ss121 e si segnalano disagi e code  sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiu...

13 ottobre 2020 11:37
COMUNICAZIONE

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

Continuano i lavori sulla ss121 e si segnalano disagi e code  sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d’uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Paternò

I lavori sono nei pressi dello svincolo Misterbianco/centro ma la coda inizia circa 1 km prima

