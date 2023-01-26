95047

LAVORI SULLA SS121, LUNGHISSIME CODE DIREZIONE CATANIA

A cura di Redazione Redazione
26 gennaio 2023 09:13
Fortunatamente non si trattta di nessun incidente stradale, ma in questo momento si stanno registrando lunghissimi disagi
sulla superstrada ss121.

La causa? L'Anas sta effettuando dei lavori sul guardrail nel tratto nei pressi dello svincolo Piano Tavola in direzione Catania e la chiusura di una carreggiata sta creando notevoli disagi.

Forti ripercussioni sul traffico viario con lunghe code che iniziano a partire dallo svincolo zona industriale Belpasso

