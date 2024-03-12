LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO' LUNGHE CODE

Attualmente, i lavori in corso sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Paternò, stanno generando significativi disagi per chi viaggia lungo questa arteria stradale. Sebbene non si tratti d...

Attualmente, i lavori in corso sulla superstrada 121, nei pressi dello svincolo di Paternò, stanno generando significativi disagi per chi viaggia lungo questa arteria stradale.

Sebbene non si tratti di un incidente stradale, i rallentamenti e le deviazioni causate dai lavori stanno influenzando pesantemente il flusso del traffico, con ripercussioni che si estendono anche al corso Italia e sulla ss284

Le modifiche alla circolazione stradale, insieme alle restrizioni temporanee, stanno comportando ritardi e congestioni lungo la superstrada e in alcune zone adiacenti, tra cui il corso Italia, una delle arterie principali della città.

Si auspica che le autorità competenti adottino le misure necessarie per garantire una gestione efficace del traffico durante i lavori e che vengano fornite informazioni tempestive agli automobilisti per consentire loro di pianificare i loro spostamenti in modo adeguato. Inoltre, è importante che vengano adottate soluzioni alternative per mitigare l'impatto dei lavori sulla circolazione stradale e minimizzare i disagi per i residenti e i pendolari della zona.