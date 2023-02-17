LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI DI PALAZZOLO, RALLENTAMENTI IN DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 17 Febbraio 2023 la superstrada ss121.
Si tratta di lavori per la sistemazione di pulizia della carreggiata e messa in sicurezza del tratto stradale.
Il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo ed il centro commerciale sta creando disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti in entrambi sensi di marcia.