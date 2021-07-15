LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO, CODE

95047

A cura di Redazione Redazione
15 luglio 2021 08:49
FLASH

Fortunatamente non si tratta di nessun nessuno.

Sono in corso  per la giornata odierna, 15 Luglio 2021, i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.

Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’Anas nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.

Le code sono abbastanza lunghe , al momento che scriviamo c'è una coda di ci circa 700 metri, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.

