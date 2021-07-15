LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO, CODE
A cura di Redazione
15 luglio 2021 08:49
Fortunatamente non si tratta di nessun nessuno.
Sono in corso per la giornata odierna, 15 Luglio 2021, i lavori ed i disagi per gli automobilisti sulla ss121.
Si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’Anas nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione Catania.
Le code sono abbastanza lunghe , al momento che scriviamo c'è una coda di ci circa 700 metri, i mezzi viaggiano a passo d’uomo.
