LAVORI SULLA SS121 NEI PRESSI SVINCOLO PALAZZOLO, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma si stanno registrando forti disagi per chi sta percorrendo questa mattina, 27 Gennaio 2022 la superstrada ss121.

Si tratta di lavori, ed il restringimento della carreggiata lungo la strada statale nel tratto compreso tra lo svincolo Paternò e lo svincolo Palazzolo in direzione Catania sta creando notevoli disagi agli automobilisti, infatti la chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.

Traffico al momento che scriviamo (ore 08.45) congestionato con lunghissima fila in direzione Catania di circa 1 km