LAVORI SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: CODE FINO ALLO SVINCOLO DI PIANO TAVOLA SULLA SS121

Forti disagi e rallentamenti si stanno verificando sulla tangenziale di Catania, a causa di lavori in corso nei pressi dello svincolo di San Giorgio, in direzione Siracusa.

La situazione, pur non riguardando incidenti, sta creando code e rallentamenti significativi che impattano il traffico cittadino e le aree circostanti.

Gli interventi in corso, che interessano un tratto strategico per la viabilità catanese, stanno generando notevoli ripercussioni anche sulla superstrada SS121, con code e rallentamenti che partono già nei pressi dello svincolo di Piano Tavola.

La superstrada, collegamento cruciale per chi si sposta tra Catania e le zone limitrofe, è così coinvolta nelle criticità, aumentando il disagio per i pendolari e gli automobilisti diretti verso il capoluogo etneo o in uscita dalla città.