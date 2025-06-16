Le app di appuntamenti non ti semplificano la vita e l'intelligenza artificiale peggiora il problema

Gli appuntamenti online sono il modo migliore per incontrare persone e scegliere il partner giusto. Siti web specializzati, app, chat video aiutano a sbarazzarsi della timidezza, della mancanza di tem...

Gli appuntamenti online sono il modo migliore per incontrare persone e scegliere il partner giusto. Siti web specializzati, app, chat video aiutano a sbarazzarsi della timidezza, della mancanza di tempo libero e delle barriere geografiche. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale ha semplificato la scelta dei partner e migliorato la ricerca della compatibilità tra le persone. Tuttavia, le app di appuntamenti hanno alcuni problemi, il che significa che "c'è spazio per crescere".

Problemi con l'utilizzo delle app di appuntamenti

Il prototipo dei siti e delle app di incontri di oggi era l'e-mail. Nel formato più primitivo, puoi installare una foto sul tuo avatar e chattare con altri utenti. Nel 1995 è apparso Match, il primo sito "serio" per trovare partner. Ha attirato milioni di persone ed è diventato l'inizio per lo sviluppo del settore.

Oggi, le app di appuntamenti sono disponibili in una varietà di formati: siti web, contenuti mobili. Puoi cercare amici con cui chattare, partner per incontri intimi o conversazioni basate su interessi comuni.

Tuttavia, le risorse per gli appuntamenti sono imperfette e presentano evidenti svantaggi:

La registrazione sembra lunga e scomoda. Un utente non può essere anonimo per i moderatori. Pertanto, quando si crea un profilo, è necessario indicare le informazioni personali, tra cui il numero di telefono e l'e-mail. La conferma dei dati richiede un po' di tempo, a volte è necessaria un'ulteriore verifica.

La sicurezza è discutibile. La divulgazione di informazioni riservate a terzi è volontaria. Ma nessuno è al sicuro dall'hacking dei profili. Pertanto, foto personali, numeri di telefono e altri dati possono diventare preda degli hacker.

Difficoltà a trovare un partner. Gli algoritmi standard delle app di appuntamenti funzionano male in termini di compatibilità. Cioè, l'utente incontra persone a caso o risponde alle richieste di partner di chat poco interessanti.

Il problema principale con i siti di incontri è l'"appuntamento al buio". I partner della chat non si vedono e i messaggi di testo possono essere poco informativi. Nel profilo puoi postare foto di persone anziane o di altre persone, raccontare di te qualcosa che in realtà non esiste.

Ruolo dell'intelligenza artificiale

"Le app di appuntamenti sono probabilmente una delle aree migliori per utilizzare parte della tecnologia AI", ha condiviso la sua opinione per Forbes la fondatrice di Cleo Capital, Sarah Kunst. Il suo punto di vista è simile alle decisioni di molti sviluppatori di risorse di incontri online.

Ad esempio, i proprietari della nota società Match Group, che ha sviluppato molti servizi di appuntamenti, hanno investito circa 30 milioni di dollari nell'innovazione dell'intelligenza artificiale. Secondo il CEO Bernard Kim, gli specialisti di Match Group stanno lavorando a nuovi prodotti e idee irrealistiche.

Quindi qual è il vantaggio dell'intelligenza artificiale per le app di appuntamenti?

Una migliore ricerca per interessi e preferenze. L'intelligenza artificiale tiene conto dei desideri dell'utente, selezionando le migliori opzioni per gli appuntamenti. Abbinamento. Analogamente alla ricerca per interessi, l'intelligenza artificiale si basa sulla somiglianza delle preferenze, tenendo conto dell'età, della geolocalizzazione, dei parametri di genere. Fa superare la timidezza. Il robot ti aiuterà ad avviare la comunicazione fino a scrivere il tuo primo messaggio alla ragazza o iniziare una conversazione su un argomento altamente specializzato. Capacità di apprendimento. L'intelligenza artificiale apprende in base alle attività iniziali. Cioè, se il bot è stato creato per cercare la compatibilità, migliorerà costantemente, cercherà e troverà le migliori opzioni per le corrispondenze. L'apprendimento automatico si adatta sempre alle richieste del software e aumenta la precisione dell'elaborazione dei dati. Moderazione della qualità. I moderatori robot sono privi di emozioni e lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Seguono rigorosamente i parametri dati, migliorando il contenuto.

Tuttavia, ci sono ancora problemi con l'implementazione dell'intelligenza artificiale nelle app di appuntamenti. L'abbondanza di deepfake (persone la cui immagine è stata alterata), l'imitazione della voce e l'uso di foto generate sui siti di incontri screditano in parte i bot.

Uso pratico dell'intelligenza artificiale negli appuntamenti

Nel 2019, il servizio di film in streaming Netflix ha messo in onda un insolito dramma coreano: la serie "Heart Signal". La trama è costruita attorno all'intelligenza artificiale introdotta nella vita di tutti i giorni. La serie riguarda un'app mobile che avvisa l'utente che c'è qualcuno nel raggio di pochi metri che prova dei sentimenti per lui. Forse un software del genere apparirà presto nella vita reale?

La società di sicurezza informatica Kaspersky e Inner Circle hanno intervistato donne e uomini single nel Regno Unito. Quasi tutto il pubblico intervistato accoglie e utilizza ChatGPT per la comunicazione sulle piattaforme di incontri. È interessante notare che il 45% degli intervistati ha ammesso di essere pronto ad entrare in relazione con un partner virtuale, un robot generato dall'intelligenza artificiale.

I ricercatori del Pew Research Center hanno scoperto che i siti di incontri sono utilizzati da persone di diverse fasce d'età. Aaron Smith, un dipendente dell'azienda, afferma che gli appuntamenti online con i bot AI sono ora rilevanti per tutti, compresi i candidati di 18 anni. Ma un tempo i siti di incontri erano ridicolizzati e considerati il dominio dei perdenti.

Utilizzo delle chat video come alternativa

L'implementazione dell'intelligenza artificiale in un'app di appuntamenti non ha eliminato tutti gli svantaggi. La chat video online è diventata la migliore alternativa ai siti di chat.

Ecco perché:

vedi il tuo partner di chat;

è possibile valutare i dati esterni e le modalità di comunicazione;

Stai cercando un partner tra le tante opzioni offerte dalla chat roulette, valutando visivamente ogni candidato.

La video chat casuale è la velocità di selezione del partner giusto. L'algoritmo offre diverse opzioni per le tue richieste e ti consente di passare istantaneamente ad altre persone.

La variabilità della scelta è il principale vantaggio delle chat video. Ad esempio, il noto servizio https://coomeet.com/it offre vere ragazze dal vivo e combina in modo ottimale le coppie tra rappresentanti del sesso opposto. Nella video chat online di MeetMe puoi fare regali virtuali, in Bazoocam — broadcast. I servizi di incontri menzionati sono moderati dall'intelligenza artificiale e offrono contenuti protetti.

L'intelligenza artificiale è il futuro degli appuntamenti online

Formato video con selezione casuale del partner, chat in webcam per uno spettacolo intimo o scelta di un amico in base agli interessi? Tali compiti vengono risolti con la migliore qualità dall'intelligenza artificiale implementata nei servizi di videochiamata. Una persona soddisfa i propri desideri, trova un partner in qualsiasi parte del mondo e diventa veramente felice.