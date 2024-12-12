Le Atlete dell’SSD Urban Box Eccellono all’International Gymnastic A.S.C. Cup

Le atlete dell’SSD Urban Box, con sede a Paternò in contrada Schettino, si sono distinte nella prestigiosa competizione di Ginnastica Artistica “International Gymnastic A.S.C. Cup” che si è svolta a V...

Le atlete dell’SSD Urban Box, con sede a Paternò in contrada Schettino, si sono distinte nella prestigiosa competizione di Ginnastica Artistica “International Gymnastic A.S.C. Cup” che si è svolta a Viagrande il 7 e 8 dicembre. Guidate con maestria dal tecnico Chiara Di Maio, ben 11 ginnaste hanno ottenuto risultati straordinari, sfidando con successo numerose concorrenti.

Risultati eccezionali nella categoria Allieve 2 Regolamentare

Nella categoria Allieve 2 Regolamentare, Giulia Milici ha conquistato la scena, vincendo l’oro assoluto in entrambe le giornate di gara e aggiudicandosi il titolo di Campionessa della categoria.

Anche Ella Wildfang Hansen ha brillato: il suo talento l’ha portata al secondo posto nella prima giornata, con un argento nella classifica generale. Nella finale di domenica, ha chiuso al quarto posto, confermando il suo potenziale.

Alessandra Santanocito si è distinta tra oltre trenta partecipanti, qualificandosi tra le migliori sei ginnaste nella prima giornata e concludendo la finale domenicale al quarto posto, a pari merito con una compagna di squadra.

Trionfi nella categoria Allieve 1 Regolamentare

Viola Marino ha regalato una prestazione memorabile, diventando Campionessa della categoria Allieve 1 Regolamentare grazie a un bronzo nella prima giornata e a un oro assoluto nella finale.

Lauryn Vernon, anch’essa tra le migliori sei ginnaste selezionate per la finale, ha chiuso con un solido quarto posto, mostrando grande determinazione.

Dominio negli attrezzi

Le atlete dell’SSD Urban Box hanno primeggiato anche nelle classifiche per attrezzo, collezionando medaglie in diverse discipline:

Categoria Allieve 1

Gloria Landro : Oro alla trave.

: Oro alla trave. Lauryn Vernon : Argento al corpo libero e bronzo al trampolino e volteggio.

: Argento al corpo libero e bronzo al trampolino e volteggio. Carola Parisi : Bronzo al corpo libero.

: Bronzo al corpo libero. Aurora Corsaro: Bronzo al trampolino.

Categoria Allieve 2 Regolamentare

Alessandra Santanocito : Oro al corpo libero e argento al trampolino.

: Oro al corpo libero e argento al trampolino. Esmeralda Spampinato : Oro al volteggio e bronzo al trampolino.

: Oro al volteggio e bronzo al trampolino. Elisa Lombardo: Argento al corpo libero e bronzi al volteggio e trampolino.

Un incoraggiamento speciale

Un ringraziamento particolare va a Giulia La Delfa, che ha dimostrato serietà e dedizione esemplari durante la competizione. Le sue qualità sono un’ispirazione per tutte le compagne di squadra.

Un anno di grandi traguardi

Concludendo un anno ricco di successi, l’SSD Urban Box celebra i traguardi raggiunti grazie all’impegno e alla passione delle sue atlete. Il 2024 si chiude come un anno memorabile, segnato da crescita e determinazione.

Complimenti a tutte le ginnaste e al team tecnico per il loro lavoro eccezionale, che continua a portare lustro al nome dell’SSD Urban Box!