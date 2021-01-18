LE AZIENDE DEL SETTORE MODA IN GINOCCHIO PER LA CRISI-COVID, -70 PER CENTO DI VENDITE

“Come emerso dal sondaggio di Confesercenti Sicilia appena pubblicato, relativo al settore della moda, abbigliamento e calzature, la provincia di Catania è senz’altro la più colpita dall’inizio dell’e...

“Come emerso dal sondaggio di Confesercenti Sicilia appena pubblicato, relativo al settore della moda, abbigliamento e calzature, la provincia di Catania è senz’altro la più colpita dall’inizio dell’emergenza Covid, con la stragrande maggioranza delle imprese dell’area metropolitana etnea, che non sono riuscite a risalire la china neppure con l’incentivo dei saldi già avviati da oltre una settimana”. A dirlo è Claudio Miceli, presidente di Confesercenti dell’area metropolitana etnea, commerciante di abbigliamento. “Una perdita che complessivamente si aggira intorno al 70% del fatturato – aggiunge – ma che si trascina dietro i cospicui investimenti effettuati almeno 6-8 mesi prima dello scoppio della pandemia e cioè a settembre-ottobre del 2019 che non potranno essere coperti neppure nel corso dell’anno appena entrato. Se tutto va bene, riusciremo a rivedere la luce ad aprile del 2022, ma sempre che le imprese abbiano nel frattempo le spalle larghe per far fronte agli impegni assunti”. “Il nostro è un settore che vive di stagionalità – spiega il presidente – non solo effettuiamo gli acquisti con molto anticipo per riempire il magazzino rispetto ad altre categorie merceologiche, ma le nostre vendite sono legate alle stagioni, l’autunno-inverno e, soprattutto, la primavera-estate, dove, peraltro, si concentrano le cerimonie come matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, lauree ed eventi, che rappresentano la boccata di ossigeno per le nostre casse”.

“Ad oggi abbiamo un invenduto che va oltre il 70% sul quale le aziende madri non vogliono sentir ragioni” gli fa eco anche il presidente della FISMO (Federazione Italiana Settore Moda) di Confesercenti, Francesco Musumeci. Come già sottolineato dal presidente regionale Vittorio Messina, si tratta di un dato preoccupante, a maggior ragione che il nuovo lockdown appena entrato, costituirà la mazzata finale per un settore che fino ad oggi non è stato tenuto nella giusta considerazione in fatto di ristori. “Raccogliamo le istanze dei nostri soci – sottolinea anche il direttore di Confesercenti Catania Francesco Costantino – e molti sentono la preoccupazione di dovere adottare misure aziendali drastiche come la riduzione del personale o addirittura la chiusura di punti vendita, con un 12% di commercianti che nel sondaggio regionale ha dichiarato di aver già chiuso un ramo d’azienda”. “É più che mai urgente che la Regione faccia sentire la propria voce con maggiore peso nei confronti del Governo nazionale – ribadisce il presidente Miceli –.Tra le misure che invochiamo in modo improcrastinabile c’è la ‘rottamazione’ della scorte in magazzino nella misura della differenza tra l’invenduto del 2019 e quello del 2020, oltre naturalmente ad altri interventi, come il credito di imposta al 40%, la riduzione almeno al 30% della soglia di calo del fatturato (oggi al 50%) per poter aver diritto alla riduzione dell’affitto; serve la sospensione delle tasse locali, l’abbattimento del costo del lavoro e complessivamente una riduzione della pressione fiscale”.