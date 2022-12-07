LE BOLLETTE AMA NON ‘RICONOSCONO’ IL QR-CODE. L’AZIENDA: “SI POSSONO PAGARE CON IL BONIFICO OPPURE PRESSO I NOSTRI UFFICI”
A cura di Redazione
07 dicembre 2022 09:00
A seguito di molteplici segnalazioni da parte degli utenti, in merito alla problematica del mancato riconoscimento del qr-code nel modello pagopa contenuto nei solleciti di pagamento da poco emessi, l’a.m.a. tempestivamente ha sollevato la problematica con i programmatori che elaborano il pagopa, i quali hanno riscontrato un problema di abbinamento sui server pagopa.
Pertanto, per effettuare il pagamento, si invitano gli utenti a utilizzare una delle seguenti modalita’:
- recarsi presso gli uffici e pagare tramite carta di credito, bancomat, bancoposta.
- recarsi presso gli uffici e richiede il bollettino postale premarcato (896).
- effettuare un bonifico al seguente codice iban:
it 28 l 07601 16900 0000 10707958 (banco posta)
intestato ad a.m.a. s.p.a.
causale: nome e cognome presente nel sollecito, cod. contribuente e numero corrispondenza (in alto a sinistra pagopa)
