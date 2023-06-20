Le caselle Libero Mail e Virgilio Mail tornano accessibili.

Libero e Virgilio Mail tornano attive dopo il down degli ultimi giorni. A renderlo noto un comunicato ufficiale diffuso via social e attraverso la stampa.LA NOTA "Desideriamo informare i nostri utenti...

LA NOTA

"Desideriamo informare i nostri utenti che da ormai diverse ore le caselle di posta Libero Mail e Virgilio Mail sono tutte accessibili.

Per maggiori dettagli, si rinvia alle FAQ disponibili nelle pagine di aiuto. Ci scusiamo nuovamente con tutti i nostri utenti, consapevoli dei disagi arrecati. I messaggi inviati alle caselle Libero e Virgilio nei giorni scorsi sono stati o saranno recapitati a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito l’invio delle e-mail negli ultimi giorni.

Al riguardo, ogni provider ha delle differenti modalità di risposta agli avvisi di mancato recapito e di nuovo tentativo di invio, a seconda del tempo massimo di mantenimento del messaggio nella propria coda. Per maggiori informazioni sui tempi di consegna delle e-mail non ancora recapitate, si rinvia nuovamente alle FAQ disponibili nelle pagine di aiuto.

Per scusarci con i nostri utenti, stiamo valutando le più opportune modalità di ristoro a seconda dei servizi sottoscritti. Ulteriori comunicazioni saranno inviate nei prossimi giorni via mail e non richiederanno di cliccare su alcun link o compilare dati o form, a tutela da azioni di phishing.

Non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata, oltre a ribadire che, come sempre, la nostra priorità è stata quella di agire per tutelare i dati e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. Per ulteriori necessità, resta attivo il numero di assistenza 02-83 90 55 21 e nelle pagine di aiuto sono disponibili FAQ sempre aggiornate.

ASSOCIAZIONE CODICI

“I disagi sono notevoli – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e non bisogna sottovalutare il fatto che finora non sono state fornite informazioni adeguate agli utenti. C’è chi teme di aver perso le proprie e-mail e non è un dettaglio. Molte comunicazioni importanti, infatti, ormai avvengono tramite posta elettronica, senza dimenticare chi la usa per lavoro.

Ci auguriamo che arrivino presto chiarimenti dalla società Italia Online, che gestisce i due servizi, sulle cause del blackout e sui tempi previsti per il ritorno alla normalità. Visti i gravi disagi provocati, riteniamo inoltre doveroso predisporre un indennizzo per gli utenti”.

Gli utenti che hanno una casella di posta elettronica con Libero o Virgilio e stanno riscontrando problemi ad accedervi possono fare una segnalazione all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 o inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected].