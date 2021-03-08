LE EMISSIONI DELL'ETNA RAGGIUNGONO LA CINA
Gli effetti dell'Etna non sono solo locali con mezza provincia di Catania "sommersa" dalla cenere sprigionata dall'intensa attività del 2021. La nube di anidride solforosa (SO2) del Vulcano è infatti giunta persino nel cielo sopra la Cina. E' quanto si evince dalle analisi delle immagini del satellite Sentinel 5 dove si vede la nube di SO2 del parossismo del 4 marzo 2021 a destra e quasi sopra la Cina, e quella del 7 marzo a sinistra, appena "partita" dalla Sicilia.
What a volcano! #Etna's SO2 emissions have reached #China, while the eruptive activity continues in #Sicily. In yesterday's #Copernicus #Sentinel5p image both the cloud in Asia and the plume of the 10th paroxysm event can be detected.
