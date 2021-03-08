LE EMISSIONI DELL'ETNA RAGGIUNGONO LA CINA

Gli effetti dell'Etna non sono solo locali con mezza provincia di Catania "sommersa" dalla cenere sprigionata dall'intensa attività del 2021. La nube di anidride solforosa (SO2) del Vulcano è infatti...

