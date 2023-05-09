Le ex di Serie A in Sicilia

Al momento, nel campionato di Serie A italiano, non milita alcuna squadra siciliana. Nonostante alcuni grandi trascorsi del passato, questo non è di certo un momento d’oro per il calcio siciliano. Tut...

Al momento, nel campionato di Serie A italiano, non milita alcuna squadra siciliana. Nonostante alcuni grandi trascorsi del passato, questo non è di certo un momento d’oro per il calcio siciliano. Tuttavia, il ricordo di giocate incredibili e di campioni veri che hanno corso e calciato il pallone su alcuni dei campi più belli d’Italia è ancora vivo.

Anche nelle serie cosiddette minori, molti tifosi hanno trovato il modo di gioire per i risultati sportivi e anche per aver azzeccato alcune tra le migliori scommesse online offerte in rete. Si spera ovviamente che ci sia un ritorno prossimo nella massima divisione, in modo da poter affrontare squadre blasonate come Milan, Juventus e Inter e per poter accompagnare la propria squadra del cuore in una trasferta che suggerisce sempre un certo fascino e un prestigio impareggiabile.

Palermo e la Serie B

Il Palermo si gioca le sue carte in serie B. La vetta del prodigioso Frosinone è ormai irraggiungibile, ma ci sono ancora delle speranze per entrare nella zona play-off e giocarsi il tutto e per tutto per un ritorno in serie A da futura protagonista.

I rosanero hanno spesso avuto campioni formidabili, basti pensare a Dybala, Sirigu e Pastore, senza dimenticarci di Fabio Grosso, eroe ai Mondiali del 2006, capace di realizzare il rigore decisivo che ha portato la nazionale italiana in cima al mondo.

Ci sarà occasione di vedere presto un nuovo talento che i grandi club cercheranno in tutti i modi di strappare al Palermo?

Messina e la speranza per un futuro più roseo

Bisogna tornare un po’ più indietro nel tempo per ricordare le gesta eroiche di un Messina in massima divisione e, allo stato attuale delle cose, il club non se la passa per niente bene. Si ritrova quasi in fondo alla classifica di serie C e non sembra esserci un progetto abbastanza convincente che possa in qualche modo far tornare in auge il club.

I tifosi sono comunque molto vicini alla squadra e sono pronti a sostenerla, ma c’è urgenza di ricorrere ad un mercato che possa attirare qualche giovane campione e ad una strategia efficace che permetta al club, nel medio periodo di tornare a giocare le partite che contano davvero e che possano portare anche un po’ di denaro nelle casse della società.

Il Calcio Catania per un rilancio vero

Del Catania in serie A si ricordano tutti. Una squadra davvero interessante con giocatori come Gomez che hanno avuto una carriera piuttosto interessante. Di certo, in tantissimi hanno visto e rivisto la magia di Mascara che da centrocampo ha segnato uno dei gol più belli della storia del calcio.

Il progetto di rilancio attorno alla società sembra essere decisamente interessante e credibile e le speranze di muovere dei passi concreti verso i campionati migliori hanno una base decisamente solida, attorno alla quale muovere dei passi sicuri per vedere ben presto il club giocarsi magari una bella sfida contro il Palermo per cercare di conquistare un posto in Europa. Un sogno che diventerà presto realtà?