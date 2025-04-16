LE LIBELLULE DI BELPASSO INCANTANO VIAGRANDE E ACCEDONO ALLA FASE NAZIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA

Risultati straordinari per l'ASD Libellule nell’ultima gara di ginnastica artistica a ViagrandeUn weekend da incorniciare quello del 12 e 13 aprile per l’ASD Libellule di Belpasso, protagonista assolu...

Risultati straordinari per l'ASD Libellule nell’ultima gara di ginnastica artistica a Viagrande

Un weekend da incorniciare quello del 12 e 13 aprile per l’ASD Libellule di Belpasso, protagonista assoluta dell’ultima gara regolamentare di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile (GAM e GAF) tenutasi a Viagrande. Le giovani atlete e gli atleti della società hanno portato a casa una pioggia di medaglie e titoli regionali, confermandosi una delle realtà più promettenti del panorama sportivo siciliano.

Trionfi al femminile

Nella Categoria Allieve 2 a squadre, il team formato da Agnese Pezzino, Anna Moschetto, Serena Coco, Daria Chisari, Valentina Grasso e Sofia Paternò conquista il gradino più alto del podio, diventando campionesse regionali.

Stesso esito nella Categoria Allieve 1 a squadre, dove Marta Fisichella, Sofia Cristaldi, Margherita Sciacca, Mia Zappalà, Ginevra Pietrosanti, Matilde Motta ed Emma Rodriguez si impongono con forza, regalando alla società un altro primo posto.

Ancora oro nella Categoria Junior a squadre, grazie alla brillante prestazione di Sarah Artino, Mariachiara Giordano, Sofia Carpitella, Alice La Mela, Clarissa Sapienza e Ginevra Giuffrida.

Anche a livello individuale arrivano grandi soddisfazioni: nella Categoria Allieve 2, Ginevra Re conquista il primo posto nella classifica generale, mentre Mariafrancesca Calcagno brilla con una medaglia d’argento al Corpo Libero e un bronzo alla Trave. Elena Gioia, da parte sua, ottiene l’argento alla Trave e il bronzo al Corpo Libero.

Anche i ragazzi dicono la loro

Nel settore GAM, gli under 8 Giulio Palazzo ed Enea Simonte proseguono il loro percorso con entusiasmo, ottenendo ottime valutazioni e miglioramenti costanti: entrambi primi a pari merito.

Tra gli allievi, Michelangelo Valenti si aggiudica la medaglia di bronzo, mentre Loris Di Maio conquista l’oro nella classifica generale. Nella Categoria Junior, Dario Di Silvestro sale sul podio con un bronzo e Emanuele Cantarella con un argento.

Un successo frutto del lavoro quotidiano della Prof.ssa Giusy Di Maio e dei collaboratori-istruttori Nicolò La Mela e Roberta Floresta, che con passione e competenza guidano le Libellule verso traguardi sempre più ambiziosi.

Tutti gli atleti (ad eccezione degli under 8, per i quali non è prevista la competizione) si sono qualificati per le finali nazionali di ginnastica artistica 2025, che si svolgeranno a Civitavecchia dal 31 maggio al 2 giugno.

L’ASD Libellule è ora pronta a spiccare il volo verso le prossime sfide della Serie B, con la determinazione di chi non vuole solo vincere, ma anche trasmettere i veri valori dello sport.