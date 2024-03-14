LE MAMME DEI COMPAGNETTI LANCIANO UN APPELLO CON LA DIVULGAZIONE DI NUOVE IMMAGINI PER PROSEGUIRE LE RICERCHE DI MOHAMED

Le ricerche per trovare Mohamed, un bambino di 10 anni di origini tunisine scomparso dalla comunità di Santa Maria di Licodia, nella provincia di Catania, continuano intensamente. I Carabinieri della...

Le ricerche per trovare Mohamed, un bambino di 10 anni di origini tunisine scomparso dalla comunità di Santa Maria di Licodia, nella provincia di Catania, continuano intensamente.

I Carabinieri della Compagnia di Paternò sono impegnati nella ricerca del giovane, scomparso nella notte tra martedì e mercoledì.

Nel tentativo di contribuire al rintracciamento del ragazzo, la madre di una sua compagna di classe ha lanciato un appello commovente. Questa mamma, insieme ad altri genitori, ha condiviso una delle ultime immagini di Mohamed, scattate lunedì 11 marzo. Nella foto, il bambino balla insieme alla figlia della donna e un'altra compagna di classe.

Sebbene l'efficacia di questa iniziativa non sia ancora chiara, l'idea di utilizzare l'immagine per aiutare nella ricerca del bambino è stata accolta con speranza e sostegno dalla comunità locale.

La preoccupazione e lo sconforto per la scomparsa di Mohamed sono palpabili tra tutte le mamme e i compagni di classe.

I bambini sono particolarmente colpiti dalla mancanza del loro amico e sperano di poterlo riabbracciare al più presto. La comunità si unisce nel sostegno alle ricerche e nella speranza di un ritorno sicuro del giovane Mohamed.