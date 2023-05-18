LE MAMME DI POSTE ITALIANE. COME QUELLO DI LUCIA BUONOMO, DIRETTRICE DELLA FILIALE DI CATANIA 1 MA RESIDENTE A SIRACUSA.

Alcune di loro hanno numerosi figli, altre – come Lucia – percorrono anche centinaia di chilometri al giorno per andare e rientrare dal posto di lavoro pur di riabbracciarli ogni sera. Sono mamme che...

Alcune di loro hanno numerosi figli, altre – come Lucia – percorrono anche centinaia di chilometri al giorno per andare e rientrare dal posto di lavoro pur di riabbracciarli ogni sera. Sono mamme che lavorano come i papà e anche negli stessi ruoli di responsabilità. Poi, quando tornano a casa svolgono con gioia e impegno il loro ruolo di madri.

In occasione della loro festa, le mamme di Poste Italiane ieri hanno voluto mandare il seguente messaggio: “Tutto questo è realizzabile solo grazie alla rete familiare e grazie alle politiche di sostegno alla famiglia sulle quali c’è ancora tanta strada da fare ma anche tanti esempi virtuosi cui fare riferimento, sia nel pubblico che nel privato”.

Lucia Buonomo (in foto), direttrice della filiale di Catania 1 in Poste Italiane ma residente in provincia di Siracusa dove la attendono le sue due figlie: “Per le mamme lavoratrici nella mia situazione l’organizzazione è tutto. Viaggiare ogni giorno tra casa e lavoro è molto impegnativo ma mi permette di dedicarmi ai miei figli senza rinunciare neanche un giorno a loro, concentrandomi anche sul lavoro. Tutto ciò è possibile senz’altro grazie al supporto della rete parentale ma anche al sostegno dell’azienda che mette uomini e donne nelle condizioni di poter perfettamente conciliare lavoro e famiglia”.

Il territorio del Catanese vanta un’importante componente femminile all’interno degli uffici postali, con oltre il 60% di risorse in rosa e 55 dipendenti che ricoprono il ruolo di responsabile in un ufficio postale. Anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, Poste Italiane ha ottenuto la certificazione “Top Employers” per la qualità delle politiche in tema di organizzazione e valorizzazione delle risorse umane.

In azienda è disponibile inoltre un percorso dedicato alla neo genitorialità. Si chiama “Lifeed” e ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

Per celebrare la festa della mamma, Poste Italiane ha realizzato una cartolina filatelica disponibile negli uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania.