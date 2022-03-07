LE MAMME POLACCHE LASCIANO I PASSEGGINI IN STAZIONE PER I PROFUGHI
Mamme che si aiutano in tempi di guerra.
Una fila di passeggini con tanto di copertine e necessaire per neonati su un binario di una stazione dei treni in Polonia. E’ una delle miriadi di foto postate su twitter che ci offre uno scorcio della guerra in corso in Ucraina.
Un conflitto che vede tra i suoi protagonisti migliaia di donne, mamme, sorelle, zie costrette a fuggire dalle loro case portando con sè bambini di tutte le età, non necessariamente figli loro. E’ alle rifugiate ucraine che le donne polacche hanno pensato lasciando sui binari dei treni dei passeggini che potranno rendere meno difficile il loro viaggio verso un paese sicuro, lontano dalla guerra.
Ogni giorno si stima che oltre 100mila persone varchino il confine tra Ucraina e Polonia.