Le nascite dei paternesi si spostano verso Catania

Con la soppressione del Punto nascita si va a partorire negli ospedali del capoluogo di provincia: nello scorso mese di aprile su 28 nascite, 25 sono avvenute a Catania e 3 a Biancavilla. Intanto, al Distretto sanitario ascensore guasto da un anno: e l’al

95047.it Non è una questione di campanile. E nemmeno di prese di posizione dal sapore talebano. Semmai, è la prova provata di quanto si dice da tempo a proposito delle scelte scellerate legate al sistema sanitario che porteranno ad escludere sempre più la provincia per concentrare tutto sulla città. Con il pericolo che, prima o dopo, si intaserà tutto. Nello specifico, da quando - oltre un anno fa, ormai - il Punto Nascite di Paternò è stato soppresso i parti delle donne paternesi si sono trasferiti in massa verso il capoluogo di provincia: Catania. Un dato che è incontrovertibile sin dal primo giorno. Ed i numeri legati, ad esempio, allo scorso mese di aprile parlano di 28 nuove nascite attribuibili a residenti paternesi con i parti che sono avvenuti 25 a Catania e soltanto 3 a Biancavilla. Una scelta chiara: in perfetta linea con il trend dei mesi scorsi. Chissà se questi dati sono oggetto di studio da parte dell’Asp etnea. Chissà.

Nel frattempo, è la qualità delle strutture sanitarie paternesi e gli investimenti (anzi, i mancati investimenti) che sono stati approntati per Paternò che lasciano ancora più perplessi. Tanto per dovere di cronaca vi raccontiamo, per esempio, quello che è accaduto nelle scorse ore nello stabile che ospita il Distretto sanitario dove uno dei due ascensori (quello più grande, utile per le emergenze) è guasto dall’anno scorso. Ebbene, è accaduto che una signora si sia sentita male all’improvviso. Ed il personale medico del 118 non ha potuto far altro che intervenire e soccorrerla trasportandola in barella attraverso le scale: con tutte le difficoltà del caso. Così, tanto per dirne un’altra tra le tante.

Tra le tante “disattenzioni” alle quali la politica sanitaria ha ormai lasciato, abbandonandola, la città di Paternò. Sono dati di fatto. Mica opinioni.