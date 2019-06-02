LE NUOVE BANCONOTE DA 100 E 200 EURO POSSONO ESSERE LAVATE IN LAVATRICE E STIRATE

Sono entrate in circolazione martedì 28 maggio le nuove banconote da 100 e 200 euro che vanno a completare la "seconda generazione" di biglietti della moneta unica.Per l'avvio della distribuzione la B...

Per l'avvio della distribuzione la Bce ha commissionato la produzione di 3 miliardi di nuove banconote, rispettivamente 2,3 miliardi di biglietti da 100 e 700 milioni da 200 euro: la parte del leone spetterà alla Bundesbank che produrrà circa 1 miliardo di banconote nel solo taglio da 100 euro. Rispetto alla serie precedente, i nuovi biglietti sono riconoscibili per le dimensioni, ridotte di 5 millimetri così da unificarle a quelle da 50 euro, ma anche per una serie di caratteristiche destinate ad aumentare la resistenza e la protezione dalla falsificazione.

Infatti le nuove banconote resistono meglio ad alte temperature, e possono anche essere stirate e lavate in lavatrice, riducendo i cicli di sostituzione con una taglio di costi e impatto ambientale.

Oltre alle dimensioni ridotte, i nuovi biglietti sono riconoscibili anche per un ologramma con satellite (apposto nella parte superiore della striscia argentata): muovendole appare il simbolo euro che ruota attorno al numero.