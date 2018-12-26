LE PRIME FOTO - FORTE SCOSSA DI TERREMOTO 4.8 CON EPICENTRO VIAGRANDE
Forte scossa di terremoto pochi minuti fa, si segnalano crolli tra Zafferana, Fleri e Santa Venerina
ECCO I DATI UFFICIALI DELL'INGV
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 03:19:14 locali (02:19:14 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 4.8 (±0.2).
L'evento risulta localizzato a 1.1 km a S da Lavinaio.
Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:
latitudine 37.625 longitudine 15.102 (errore epicentrale 0.5 km)
profondità 1.2 km (errore in profondità 0.6 km)
Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):
1) Viagrande (CT) (1.7 km)
2) Trecastagni (CT) (2.2 km)
3) Aci Bonaccorsi (CT) (2.9 km)
Il sisma è stato percepito nettamente da quasi tutta la popolazione del catanese
IN AGGIORNAMENTO
Fortissima scossa di terremoto sentita pochi minuti fa ecco i dati:
SECONDO LA PRIMA STIMA DELL'INGV MAGNITUDO 5.0
è avvenuto alle ore 03.19.16 ad una profondità di 2 km con epicentro nel mare di Catania
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).
