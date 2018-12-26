LE PRIME FOTO - FORTE SCOSSA DI TERREMOTO 4.8 CON EPICENTRO VIAGRANDE

FOTO DA FACEBOOKForte scossa di terremoto pochi minuti fa, si segnalano crolli tra Zafferana, Fleri e Santa VenerinaECCO I DATI UFFICIALI DELL'INGVL'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Oss...

Forte scossa di terremoto pochi minuti fa, si segnalano crolli tra Zafferana, Fleri e Santa Venerina

ECCO I DATI UFFICIALI DELL'INGV

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che le stazioni della Rete Sismica, alle ore 03:19:14 locali (02:19:14 UTC), hanno registrato un terremoto di magnitudo locale pari a 4.8 (±0.2).

L'evento risulta localizzato a 1.1 km a S da Lavinaio.

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.625 longitudine 15.102 (errore epicentrale 0.5 km)

profondità 1.2 km (errore in profondità 0.6 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Viagrande (CT) (1.7 km)

2) Trecastagni (CT) (2.2 km)

3) Aci Bonaccorsi (CT) (2.9 km)

Il sisma è stato percepito nettamente da quasi tutta la popolazione del catanese

