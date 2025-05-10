LE PRIME USCITE DI LEONE XIV, PRIMA AL SANTUARIO DI GENAZZANO POI SULLA TOMBA DI FRANCESCO

Genazzano (RM) – Visita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, uno dei luoghi di culto più cari alla tradizione agostiniana e particolarmente devoto a...

Genazzano (RM) – Visita a sorpresa di Papa Leone XIV al santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, uno dei luoghi di culto più cari alla tradizione agostiniana e particolarmente devoto al Pontefice. Il santuario, situato alle porte di Roma, ha accolto con emozione il Vescovo di Roma nei primi giorni del suo ministero come Successore di Pietro.

Ad accoglierlo, il vescovo di zona, il sindaco del paese e la banda cittadina, insieme a numerosi fedeli che si erano raccolti spontaneamente nella piazza antistante il santuario.

Dopo l’accoglienza festosa, Papa Leone XIV è entrato in chiesa, dove ha salutato i religiosi presenti e si è raccolto in preghiera: prima all’altare e poi davanti all’immagine venerata della Vergine, alla quale ha rivolto parole cariche di devozione.

Nel silenzio del santuario, insieme ai presenti, ha recitato la preghiera di san Giovanni Paolo II alla Madre del Buon Consiglio, seguita dall’Ave Maria e dal canto del Salve Regina. Poi ha preso la parola per rivolgersi ai fedeli:

“Ho voluto tanto venire qui in questi primi giorni del nuovo Ministero che la Chiesa mi ha consegnato, per portare avanti questa missione come Successore di Pietro”, ha detto.

Il Pontefice ha ricordato anche una visita precedente al santuario, fatta dopo la sua elezione a Priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, e la sua decisione di “offrire la vita alla Chiesa”.

“Ripongo la mia fiducia nella Madre del Buon Consiglio – ha affermato – guida di luce e saggezza. Come disse Maria ai servitori nel Vangelo di Giovanni: ‘Qualsiasi cosa vi dica, fatela’”.

Dopo la visita a Genazzano, Papa Leone XIV si è recato a Santa Maria Maggiore, per un momento di preghiera privata sulla tomba del suo predecessore, Papa Francesco, proseguendo così un gesto di continuità spirituale e affetto personale.