Le Racchette e San Biagio: cresce (bene) il badminton a Paternò

Due distinti tornei di respiro provinciale con le società paternesi sugli scudi

95047.it Si è disputata al Palazzetto dello Sport di Paternò, la quarta edizione dei Campionati Provinciali di badminton rivolta agli agonisti catanesi. Per la prima volta questa manifestazione si è svolta in due giornate (sabato e domenica) consentendo ai giocatori impegnati in più discipline di meglio distribuire le proprie energie e quindi di innalzare la qualità del gioco e dello spettacolo. Altra novità, per il 2015, è stata l'indizione di tutte le 5 discipline anche per la categoria Under 17. Questo Campionato etneo ha visto la partecipazione di sei degli otto Clubs affiliati per un totale di 36 giocatori a contendersi i titoli provinciali. E' stato il Badminton Castel di Iudica ad aggiudicarsi il Trofeo nella speciale classifica per Società grazie soprattutto all'ottima prestazione dei propri Under 17 ed in particolare di Francesco Piemonte che ha ottenuto il titolo di Campione provinciale sia nel singolare che nel doppio maschile. Un importante contributo è arrivato anche da Ettore Piemonte, fresca medaglia ai Campionati Italiani Under 13, che oltre a condividere il titolo del Doppio si è classificato terzo nel singolare. Sempre per il Castel Iudica sono andati in medaglia anche Sonia Lombardo, Michela Grasso, Dario Pesce e lo stesso allenatore Mimmo Cocimano. Protagonista anche l'Etna Badminton di Aci Catena che può vantare il maggior numero di titoli provinciali vinti dai giocatori. Il neo Campione Regionale Assoluto Andrea Franceschino si è confermato per il terzo anno consecutivo Campione provinciale in entrambe le discipline maschili. Giorgio Chillemi ha condiviso con lui la vittoria ne Doppio maschile oltre a classificarsi terzo nel Misto. Enrica Franceschino ha vinto 3 medaglie conquistando il titolo di Campione provinciale Under 17 nel singolare femminile.

Anche le Racchette di Paternò hanno proposto un interessante vivaio conquistando varie medaglie tra gli Under 17 con Emanuele Calì, Dario Fusto, Vincenzo Travagliante, Sabrina e Rosaria Scelfo. Il risultato più importante per il Club di casa è arrivato dalla coppia Barbara Pedalino / Nicola Di Giovanni che si è imposta autorevolmente nel Doppio Misto. Di Giovanni - recente medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores - è andato in medaglia anche nelle discipline maschili, mentre la Pedalino si è classificata terza nel suo singolare.

Sempre in crescita la Zeronovecinque di S. Giovanni la Punta, che oltre che con gli ormai esperti Seniores Antonella e Alfio Cavallaro, Alberto Ferreto e Antonio Laudani, ha raccolto delle medaglie anche nelle categorie giovanili con Gabriele Fiore e Salvatore Sambataro. Da registrare con piacere anche la presenza del Club la Scintilla di Catania che ha proposto un gruppetto di giovani Under 17, tra i quali si è messo in evidenza Davide Leanza, terzo nel singolare maschile. E’ stata una manifestazione in cui ha predominato un clima di amicizia e rispetto tra i vari contendenti, rendendo quasi superflua la presenza del Giudice Gianfrancesco Fiorito e degli Arbitri Simone Olivelli e Loredana Strano che hanno comunque diretto le partite con professionalità e precisione.

Questi i vincitori dei tabelloni disputati: Singolare Maschile Assoluti - Andrea Franceschino (Etna Badminton Aci Catena) Singolare Maschile Under 17 - Francesco Piemonte (Badminton Castel di Iudica) Singolare Femminile Under 17 - Enrica Franceschino (Etna Badminton Aci Catena) Doppio Maschile Assoluti - Giorgio Chillemi / Andrea Franceschino (Etna Badminton Aci Catena) Doppio Maschile Under 17 - Ettore Piemonte / Francesco Piemonte (Badminton Castel di Iudica) Doppio Femminile Assoluti - Enrica Franceschino / Michela Grasso (Etna Badminton Aci Catena / Badminton Castel Iudica) Doppio Misto Assoluti - Barbara Pedalino / Nicola Di Giovanni (Le Racchette Paternò) Doppio Misto Under 17 - Sabrina Scelfo / Vincenzo Travagliante (Le Racchette Paternò)

Grande entusiasmo anche alla terza edizione del Torneo di Mini Badminton, la manifestazione promozionale ideata ed organizzata dalla Delegazione provinciale F.I.Ba. di Catania. La palestra comunale di Aci Catena è stata invasa dai piccoli badders della provincia etnea con grande seguito di genitori e sostenitori. La manifestazione si è avvalsa come in passato della collaborazione organizzativa della A.S.D. Gymnase, che con il suo staff di animatori ha consentito di gestire con efficacia tanti bambini alla prima esperienza agonistica e di completare la gara in poco più di due ore.

Ben nove le rappresentative etnee partecipanti e tra queste ha fatto il suo esordio il Gruppo Sportivo della Parrocchia San Biagio di Paternò accompagnata dal proprio Responsabile Gianfranco Fiorito. I piccoli giocatori hanno regalato emozioni mostrando impegno, gioia ed in alcuni casi anche una buona impostazione tecnica. Questi i migliori classificati nei quattro tabelloni disputati:

SINGOLARE MASCHILE - UNDER 9 1° Giuseppe Monachella ASD Badminton Castel di Iudica 2° Andrea Sciacca ASD Gymnase Aci Catena 3° Federico Nicolosi GSA Lazzaro Catania 3° Vincenzo Patanè GSA Guglielmino Aci Catena SINGOLARE FEMMINILE - UNDER 9 1° Giulia Rosa Pappalardo APD Le Racchette Paternò 2° Agata Benedetta Pagano ASD Badminton Castel di Iudica 3° Cecilia La Rosa GSA Guglielmino Aci Catena 3° Aurora Cucchiara GSA San Biagio Paternò SINGOLARE MASCHILE - UNDER 11 1° Vincenzo Calderaro ASD Badminton Castel di Iudica 2° Emmanuel Perna ASD Badminton Castel di Iudica 3° Francesco Costa GSA Gravina de Cruyllas Ramacca 3° Davide Scuto APD Le Racchette Paternò SINGOLARE FEMMINILE - UNDER 11 1° Sofia Cannone GSA Falcone Aci Castello 2° Emanuela Santangelo GSA San Biagio Paternò 3° Manila Perna ASD Badminton Castel di Iudica 3° Gaia Agati ASD Badminton Castel di Iudica