LE RACCHETTE PATERNÒ BRILLANO AL 1° GRAN PRIX CITTÀ DI TARANTO
Trasferta lunga ma estremamente produttiva per Le Racchette Paternò, che nel fine settimana hanno partecipato al 1° Gran Prix Città di Taranto, portando a casa numerosi successi e confermando l’ottimo stato di forma degli atleti.
A distinguersi su tutti è stata Virgillito, che ha conquistato ben tre primi posti:
1° posto nel singolare femminile U17
1° posto nel doppio misto U17 in coppia con Cardillo (Pietra Rossa)
1° posto nel doppio femminile Senior, insieme a Pappalardo G.
Successi anche nella categoria U15, con Saladdino A. che ha ottenuto un 2° posto nel singolare maschile, e un ulteriore 3° posto nel doppio maschile U15.
Nel settore Senior, Giulia Pappalardo ha brillato con un 2° posto nel singolare femminile, un 3° posto nel doppio misto Senior in coppia con Miraglia, e un prestigioso 1° posto nel doppio femminile Senior in coppia con Virgillito Barbara.
Ottimi risultati anche per Michele Amato, che ha ottenuto un buon piazzamento nel singolare maschile U17.
Nella categoria Senior maschile, Miraglia si è distinto con un 2° posto nel singolare e un 3° posto nel doppio maschile, in coppia con Travagliante V..
A fine competizione, il coach Vincenzo Pappalardo ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti:
"Il plauso va a tutti voi per l'impegno quotidiano che mettete per competere al massimo livello."
Il prossimo appuntamento per Le Racchette Paternò sarà a Misterbianco, per il Challenge, dove il team cercherà di confermare l’ottimo stato di forma.