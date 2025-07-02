Le recensioni degli streamer italiani influenzano il mercato dei videogiochi in Europa più delle recensioni dei critici

Nel mondo dei videogiochi, così ricco di titoli, un nuovo ruolo è subentrato nel mercato videoludico: quello dello streamer. Soprattutto in Italia la voce degli streamer sta diventando sempre più impo...

Nel mondo dei videogiochi, così ricco di titoli, un nuovo ruolo è subentrato nel mercato videoludico: quello dello streamer. Soprattutto in Italia la voce degli streamer sta diventando sempre più importante per il successo dei videogiochi, al punto da sostituire il lavoro dei critici videoludici ordinari. Ma cosa fa nello specifico uno streamer?

Un mercato che cresce e muta di fiducia

Il mercato italiano del gaming non è più così piccolo come una volta. Con più di 14 milioni di giocatori attivi e un guadagno di 2,2 miliardi di euro nel 2022, l’Italia sta subentrando nel settore videoludico con maggiore autorità. Oltre centosessanta studi di sviluppo lavorano nel paese, molti dei quali sono attivi anche all’estero, soprattutto in Europa e Nord America! Questo movimento ha aiutato la crescita di una forte parte del settore digitale, dove gli influencer ed in particolare gli streamer trovano terreno fertile per comunicare ai propri fans.

In questo mondo che cambia così velocemente, anche la fede dei consumatori ha cambiato direzione. Un nuovo studio di YouGov condotto in 17 mercati in tutto il mondo, compresi vari Paesi europei, ha mostrato che solo il 6% dei consumatori si fida delle recensioni dei critici. Invece il 24% dà più importanza ai pareri dei consumatori, tra i quali si distinguono proprio gli streamer. Un termine rilevante in questo contesto è anche slot machine online . Un esempio di come le piattaforme digitali e i contenuti creati dagli utenti influenzano altri stili di intrattenimento con simili dinamiche di fiducia e coinvolgimento emotivo

Un mercato in espansione

Uno degli aspetti più rilevanti del lavoro degli streamer è l’efficacia dei contenuti non sponsorizzati. Secondo alcuni studi condotti da sviluppatori indipendenti, un video autentico - cioè non pagato direttamente al creatore - può garantire molte vendite per le aziende videoludiche, spesso superando l'effetto di campagne pubblicitarie ben strutturate e molto più costose. Questo perché il pubblico vede in questi contenuti la trasparenza, senza filtri o ovvi interessi economici.

Quando uno streamer gioca nella sua diretta, mostra come si sente davvero, si diverte o si annoia, costruisce una esperienza comune che unisce lo streamer con la sua community. È come se il futuro compratore potesse provare il gioco "attraverso gli occhi di un amico", una esperienza molto diversa dal leggere una recensione tecnica su una rivista di settore.

L'Italia come motore dell influencer marketing di videogiochi

Questo non è un singolo fenomeno. L’Italia ha un mercato molto attivo per l'influencer marketing, con una crescita continua e un valore stimato a più di 423 milioni di dollari nel 2025. Le aziende, anche quelle nel settore dei giochi, stanno spendendo sempre più in collaborazioni con creatori di contenuti per raggiungere nuovo pubblico, così da creare fiducia e aumentare la visibilità dei propri titoli.

Questa tattica non è basata solo sulla pubblicità dei titoli di maggior importanza, ma comprende anche piccole realtà e titoli meno conosciuti che, con l'aiuto di streamer importanti, riescono ad avere visibilità e vendite elevate. L’approccio diretto e umano degli streamer, ricco di conversazioni con la chat, partite in diretta e momenti personali, si è dimostrato decisivo nel creare forti legami con i giocatori.

Un cambiamento che mostra nuove tendenze di acquisto

Inoltre c'è un aspetto culturale a cui dar credito. I consumatori, i più giovani in particolare, stanno cambiando l'idea di "autorità". Dove un tempo c'era la parola dei critici formali, oggi nascono figure con storie più umane. Questo non vuol dire che le recensioni classiche non abbiano più valore, ma solo che si trovano a dividere il palcoscenico con influenze più visibili, invitanti e interattive.

C’è una punta di ironia nel fatto che, in un momento storico così moderno ed informatizzato, le scelte di acquisto siano influenzate non da codici o intelligenze artificiali, ma da persone vere che giocano, parlano e creano empatia in tempo reale. Un ritorno, in qualche modo, al passato.

In conclusione

Il mercato dei videogiochi in Europa, con l'Italia avanti a tutti, sta avendo un grande cambiamento nelle dinamiche di fiducia del consumatore e nel modo di fare pubblicità. Gli streamer italiani non sono solo personaggi intrattenenti: sono diventati veri punti di riferimento per molti giocatori. La loro abilità di parlare del gioco in modo semplice, coinvolgente ed affidabile ha un impatto sempre più chiaro sulle vendite - spesso maggiore a quello ottenuto dalle recensioni dei classici critici videoludici.