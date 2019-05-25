LE RUBANO L’AGENDA CON LE CURE PER IL FIGLIO MALATO DI TUMORE, ECCO IL DISPERATO APPELLO DI UNA MAMMA CALABRESE: “RESTITUITEMELA”
Una donna di Pizzo Calabro, nel Vibonese, che ha lanciato un appello su Facebook perche’ le venga restituita un’agenda blu in cui da un anno annota tutte le tappe della lotta del figlio di 7 anni contro un tumore celebrale.
La mamma è stata vittima di ladri che le hanno rubato a Roma gli effetti personali, ma soprattutto la documentazione medica del figlio malato di tumore.
La donna, dopo aver caricato l’automobile con tutti i bagagli, era pronta a tornare a casa dopo che il figlio si era sottoposto ad un ciclo di cure nell’ospedale pediatrico “Bambino Gesu'”.
La donna, prima d’intraprendere il viaggio, ha effettuato una sosta in un supermercato per effettuare alcuni acquisti.
E’ stato qui che qualcuno ha pensato bene di rompere il finestrino dell’auto e rubare tutto, dai vestiti agli oggetti personali.
Ma lo sconforto vero e’ arrivato quando la signora si e’ accorta che le avevano rubato anche un’agenda blu avvolta dal rosario della Madonnina del Miracolo.
In quelle pagine da giugno dello scorso anno aveva trascritto la storia sanitaria del figlio.
La madre del bimbo, nella speranza di riottenere l'agenda, ha lanciato anche un appello sui social. "Di quell'agenda - scrive la donna rivolgendosi ai ladri - cosa dovete farvene? Vi prego aiutatemi a trovarla, per me è importantissima.
Vi prego, lasciatela ovunque qualcuno possa ritrovarla e ricontattarmi al numero di telefono: 3897954496. Condividete l'appello #ritroviamolagendinadilorenzo".