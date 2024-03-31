LE SPOGLIE DI SANTA LUCIA TORNERANNO IN SICILIA IL 27 DICEMBRE SARANNO A BELPASSO

Le spoglie della martire siracusana Santa Lucia che si trovano custodite nel santuario di Santa Lucia a Venezia, arriveranno in Sicilia il prossimo 14 dicembre, nell’anno Luciano indetto dall’Arcivesc...

Le spoglie della martire siracusana Santa Lucia che si trovano custodite nel santuario di Santa Lucia a Venezia, arriveranno in Sicilia il prossimo 14 dicembre, nell’anno Luciano indetto dall’Arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, lo scorso 13 dicembre e che si concluderà proprio con l’arrivo delle spoglie della santa.

L’arcivescovo di Catania, Luigi Renna ha chiesto che le spoglie possano essere traslate anche nella diocesi catanese. Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha acconsentito e la Santa Sede ha autorizzato la traslazione. Il programma prevede che le spoglie saranno a Siracusa dal 14 al 26 dicembre.

Poi saranno traslate nelle due cittadine che hanno come patrona la martire siracusana: il 26 nella chiesa di Carlentini, nel Siracusano, e il 27 arriveranno nella diocesi catanese a Belpasso. Infine i resti della santa saranno portati nella Cattedrale di Catania dove resteranno il 28 e il 29 dicembre. Giorno 30 le spoglie ripartiranno per Venezia.

“Desidero esprimere i sentimenti di gratitudine al patriarca di Venezia mons. Francesco Moraglia – ha detto l’arcivescovo Lomanto – La celebrazione di un anno dedicato a onorare la santità di Lucia e ad approfondirne il significato sempre attuale ci deve far prendere coscienza che l’era dei martiri e dei santi non si è mai chiusa”.