Le telecamere di "Parola di pollice verde" di Rete4 a Paternò

A cura di Redazione Redazione
07 gennaio 2019 15:10
News
E' andata in onda sabato 05 Gennaio 2019, la trasmissione “Parola di Pollice Verde” condotta da Luca Sardella che ha dedicato un ampio servizio registrato a Paternò, sulle arance rosse.

https://youtu.be/sZ3TY1xegxM

