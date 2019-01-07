Le telecamere di "Parola di pollice verde" di Rete4 a Paternò
A cura di Redazione
07 gennaio 2019 15:10
E' andata in onda sabato 05 Gennaio 2019, la trasmissione “Parola di Pollice Verde” condotta da Luca Sardella che ha dedicato un ampio servizio registrato a Paternò, sulle arance rosse.
https://youtu.be/sZ3TY1xegxM