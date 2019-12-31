LECCE: COMPRAVA PANETTONI NEI CENTRI COMMERCIALI, NE FACEVA UN RESTYLING PER POI RIVENDERLI COME ARTIGIANALI.
Un pasticciere della provincia di Lecce aveva pensato bene di acquistare poco più di una quarantina di confezioni di panettoni al supermercato e, dopo averli tolti dalla confezione e rimosso l’etichetta, di rimetterli in vendita nel suo locale, spacciandoli per artigianali.
I Carabinieri del NAS di Lecce, nel corso di un controllo routinario nella pasticceria, sono riusciti a risalire alla vera provenienza dei dolci natalizi e, dopo averli posti sotto sequestro, hanno denunciato in stato di libertà il responsabile con l’accusa di tentata frode in commercio.