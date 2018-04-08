LECCE: Genitori distratti da selfie, passeggino con bimbo in mare

Mentre i genitori erano intenti a farsi un selfie, il passeggino con il loro piccolo è finito in mare. Un passante ha assistito alla scena ed è riesciuto a salvare il bambino. L'incidente, finito per fortuna senza alcun danno, è accaduto sul lungomare di Porto Cesareo, nel Leccese.

Come ricostruito dal Nuovo Quotidiano di Puglia, i genitori del bambino erano impegnati in un selfie ed il passeggino, lasciato senza freno, spinto dal vento è caduto nelle acque del Porto vecchio.

La giovane coppia non si è accorta di nulla a differenza di un passante che si è gettato in mare e ha recuperato il passeggino.

Il bimbo, che è stato poi sottoposto a visita dai medici del 118 giunti sul posto, è fortunatamente rimasto illeso.