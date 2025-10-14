Lecce, incidente durante un funerale: la bara si apre all’improvviso

Attimi di sgomento e incredulità sabato pomeriggio a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, durante un funerale celebrato nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Uno dei portatori, uscendo dalla chi...

Attimi di sgomento e incredulità sabato pomeriggio a Presicce-Acquarica, in provincia di Lecce, durante un funerale celebrato nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Uno dei portatori, uscendo dalla chiesa con il feretro, è inciampato e la bara si è improvvisamente aperta davanti a parenti e conoscenti, lasciando intravedere la defunta all’interno.

Secondo una prima ricostruzione, gli addetti dell’agenzia funebre stavano trasportando la bara verso il carro funebre, parcheggiato a pochi passi dall’ingresso, quando uno di loro avrebbe urtato contro la porta a causa dello spazio ridotto per il passaggio. L’urto ha provocato la caduta del coperchio, che non era ancora stato fissato, rendendo visibile per alcuni istanti il corpo della donna, avvolto da un lenzuolo.

Il feretro è stato immediatamente rimesso in ordine e collocato all’interno del carro funebre. L’addetto che aveva inciampato si è scusato con i familiari per l’accaduto. Nonostante il forte imbarazzo e la comprensibile emozione, la situazione si è rapidamente normalizzata e non si sono registrati momenti di tensione o interventi da parte delle forze dell’ordine.

Un episodio spiacevole che ha segnato, suo malgrado, l’ultimo saluto alla donna.