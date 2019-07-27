LECCE: INNAFFIA LE PIANTE E MUORE FOLGORATA INSIEME ALL’ AMICA CHE CORRE A SOCCORRERLA

Due donne, vicine di casa, sono morte folgorate da una scarica elettrica a Nardò, in provincia di Lecce.Secondo quanto si apprende, la prima donna è rimasta folgorata mentre stava annaffiando delle pi...

A cura di Redazione 27 luglio 2019 12:52

