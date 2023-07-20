LECCE, SI ADDORMENTA SUL MATERASSINO E VIENE TRASCINATA VIA DALLA CORRENTE: SALVATA DAL SUO CANE

Una giornata al mare che poteva finire in tragedia senza l'intervento di Giulio, pastore tedesco di tre anni, che ora è ritenuto un eroe. Il cane, infatti, che era nella spiaggia attrezzata di Pescolu...

Una giornata al mare che poteva finire in tragedia senza l'intervento di Giulio, pastore tedesco di tre anni, che ora è ritenuto un eroe. Il cane, infatti, che era nella spiaggia attrezzata di Pescoluse (Lecce), ha salvato la sua proprietaria, Aurelia Trianni, che si era addormentata sul materassino in balia della corrente. Quando Giulio ha percepito il pericolo, è riuscito a slegarsi dal punto in cui era stato lasciato e si è tuffato per riportare a riva la donna.

L'intenzione di Aurelia Trianni, domenica scorsa, era di prendere il sole a riva, ma, addormentandosi, non si è accorta che le correnti marine stavano trascinando al largo lei distesa su quel materassino gonfiabile. "Da piccola - ha raccontato la donna a Il Quotidiano di Puglia - ho rischiato di annegare e, per questo motivo, ho paura ad addentrarmi in mare. Faccio il bagno sempre vicino alla riva".

"Giulio, poi, - continua - appena provo a entrare in acqua tenta sempre di bloccarmi, come se avesse il terrore di farmi avvicinare al mare. Fino a ieri non capivo perché lo facesse: ora, dopo quello che è accaduto domenica, credo che lui abbia sempre saputo della mia paura".