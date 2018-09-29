LECCE: SPARA DOPO UNA LITE CON I VICINI, 3 MORTI E 2 FERITI

Una lite per futili motivi tra vicini di casa e' finita nel sangue nella tarda serata di ieri a Cursi (Lecce), dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola tre persone appartenenti ad un unico nucleo fam...

Una lite per futili motivi tra vicini di casa e' finita nel sangue nella tarda serata di ieri a Cursi (Lecce), dove un uomo ha ucciso a colpi di pistola tre persone appartenenti ad un unico nucleo famigliare. Tutto è avvenuto in via Tevere, nell'abitato del piccolo paese salentino non lontano da Maglie. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, padre e figlio, di 63 e 36 anni, e Maria Assunta Quarta, parente dei due, deceduta dopo il ricovero nell'ospedale "Panico" di Tricase. La moglie di Franco Marti, Fernanda Quarta, rimasta ferita, e' attualmente ricoverata nello stesso ospedale.

Il presunto omicida è Roberto Pappadà, arrestato subito dopo la sparatoria dai carabinieri e condotto prima in caserma e poi nel carcere leccese di Borgo San Nicola. I militari lo hanno già sentito e, grazie all'aiuto dei testimoni, stanno ricostruendo la vicenda che ha lasciato sgomenta l'intera comunità locale. Sembra che tra Pappadà e la famiglia Marti vi fossero attriti da lungo tempo dovuti a banali problemi di vicinato.

