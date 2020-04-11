LECCE, VENDONO DISINFETTANTE DEL 1989, DENUNCIATI, GDF SEQUESTRA 27MILA FLACONI

Vendevano gel disinfettante prodotto nel 1989, dopo averlo 'rigenerato' travasando nuovo igienizzante nella confezione per eliminare le parti metalliche che col tempo si erano formate, e infine attacc...

Vendevano gel disinfettante prodotto nel 1989, dopo averlo 'rigenerato' travasando nuovo igienizzante nella confezione per eliminare le parti metalliche che col tempo si erano formate, e infine attaccando sul flacone una nuova etichetta: 27mila flaconi di gel, ritenuto pericoloso per la salute dagli esperti dell'Asl, sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Lecce e Otranto che ha denunciato per frode in commercio i titolari di due attività, all'ingrosso e al dettaglio.

Le Fiamme gialle salentine hanno scoperto la frode durante un controllo in un negozio dove hanno trovato alcune decine di flaconi di gel igienizzante sui quali sono stati eseguiti accertamenti per risalire al fornitore.

Quando i militari hanno rintracciato il venditore all'ingrosso, hanno scoperto nei magazzini bancali di flaconi risalente al 1989 che, in base agli ordini di acquisto del prodotto, pubblicizzato online, venivano di volta in volta 'rigenerati'.