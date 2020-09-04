LEGA PUBBLICIZZA VOLO 40 EURO ANDATA-RITORNO A CATANIA IL 3 OTTOBRE. MA DEVI RIPARTIRE DOPO 40 MINUTI

La Lega chiama a raccolta i fedelissimi di Matteo Salvini, a Catania, sabato 3 ottobre, per sostenere simbolicamente il leader contro il quale si apre il processo sul caso Gregoretti. Sulla pagina uf...

La Lega chiama a raccolta i fedelissimi di Matteo Salvini, a Catania, sabato 3 ottobre, per sostenere simbolicamente il leader contro il quale si apre il processo sul caso Gregoretti. Sulla pagina ufficiale legaonline.it viene pubblicizzato il volo a 40 euro (se prenotato ovviamente per tempo). Lo stesso messaggio viene rilanciato dal parlamentare brianzolo Paolo Grimoldi.

Come riportato dal sito lanuovapadania.it che è andata a controllare, il volo a 40 euro andata e ritorno esiste ed è disponibile con la compagnia aerea Wizz. Tutto vero, ma c’è un piccolo dettaglio.

A 40 euro si decolla alle 7 da Malpensa, si atterra alle 8,55 a Catania. Poi però si riparte alle 9,35 e si riatterra a Malpensa alle 11,30.

